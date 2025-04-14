KÜLTÜR VE SANAT:
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"4 KADIN 1 YÜZÜK" TİYATRO OYUNU KERVANSARAY’DA SAHNELENECEK

Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Kadın Meclisi iş birliği hazırlanan "4 Kadın 1 Yüzük" adlı tiyatro oyunu, 15 Nisan Salı akşamı Kazıklı Kervansarayı Kültür yapısında sahnelenecek.

14 Nisan 2025 Pazartesi 14:13

 Gölcük Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Kervansaray’da tiyatro oyunu sahnelenecek. Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Gölcük Kadın Meclisi iş birliği hazırlanan "4 Kadın 1 Yüzük" adlı tiyatro oyunu 15 Nisan Salı akşamı saat 20.00’da Kazıklı Kervansarayı Kültür yapısında sahnelenecek.

 

BAŞKAN SEZER'DEN DAVET

Kültür-sanat kenti ilçede etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Kent Konseyi Kadın üyelerimizin sahne alacağı, tamamı kadınlardan oluşan, 4 Kadın 1 Yüzük  adlı tiyatro oyununa tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.

(Ömer İLGEÇ)

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