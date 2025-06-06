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KÜLTÜR VE SANAT:
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Çukurova'nın Bereket Kaynağı: TARSUS

İsmail Kahraman'ın sunumu ile Tarsus'ta vakıf medeniyetimizin izlerini araştırıyoruz.

Çukurova'nın Bereket Kaynağı: TARSUS

06 Haziran 2025 Cuma 18:41

 Kadim şehir Tarsus, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bereketli topraklarıyla hem doğunun hem batının dikkatini çekmiştir. Bu kültürel zenginliğin en çarpıcı duraklarından biri, semavi dinlerde adı geçen büyük peygamberlerden Hz. Danyal’a atfedilen Makam-ı Danyal Camii’dir. Cami, yalnızca dini bir yapı değil; aynı zamanda tarihî bir miras, kültürel bir hafıza ve vakıf medeniyetimizin yaşayan bir örneğidir.




Makam-ı Danyal Camii'nin mimari özelliklerini, inanç dünyasındaki yerini ve çevresindeki vakıf eserlerini görüntüleyerek, bu kadim yapının Tarsus’un kültürel dokusundaki yerini ortaya koyuyoruz.


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Anahtar Kelimeler
TarsusDevri AlemÇukurovaVakıf MedeniyetiMakamı Danyal CamiiBelgesel Yayıncılık
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