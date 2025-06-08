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KÜLTÜR VE SANAT:
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Devri Alem Finlandiya'da

İsmail Kahraman'ın sunumuyla Fin-Türk ilişkilerini Finlandiya'da araştırıyoruz

Devri Alem Finlandiya'da

08 Haziran 2025 Pazar 22:25

 Bu bölümde, Fin bilim insanlarının 19. yüzyıldan itibaren Orta Asya’ya yaptıkları seferler ve Türk dili-kültürü üzerine yürüttükleri öncü çalışmalar ele alınıyor. Gustaf John Ramstedt ve Martti Räsänen gibi önde gelen Türkologların, Orhun Yazıtları başta olmak üzere Türk dünyasına katkıları vurgulanıyor. Finlandiya’nın kendi kimliğini ararken Türk kültürüne duyduğu akademik ilgi, bu eşsiz bilimsel köprünün temelini oluşturuyor. 20. yüzyıl başlarında Volga-Ural bölgesinden göç eden Tatar Türkleri, Finlandiya’da hem kültürel kimliklerini korumuş hem de ülkenin çokkültürlü yapısına değer katmıştır. Finlandiya’da inşa edilen ilk camii, dini yaşam, dil eğitimi ve kültürel etkinlikleri gösteriliyor. Aynı zamanda Helsinki Kütüphanesi'ndeki Tatar Sempozyumu'ndan görüntüler ve tarihi belgelerle bu mirasın bugünkü yansımaları izleyiciyle buluşuyor. Atatürk’ün 1925’te bölgeye gönderdiği “Kültür Gemisi” projesinden günümüz Türk topluluğuna uzanan çizgide, kültürel etkileşim, kimlik ve aidiyet duygusu inceleniyor.
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Anahtar Kelimeler
Devri AlemFinlandiyaOrhun AbideleriTatar TürkleriFinlandiya Türkleri
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