Devri Alem İsveç'te

İsmail Kahramanın Sunumu ile İsveç tarihini, kültürünü ve doğasını araştırıyor, İsveç-Osmanlı ilişkilerine ışık tutuyoruz.
17 Haziran 2025 Salı 17:18
Kuzeyin serin ikliminde, göllerle bezeli ormanların ve Baltık Denizi’nin kıyısında yükselen İsveç; sadece büyüleyici doğasıyla değil, tarihin derinliklerine uzanan benzersiz hikâyeleriyle de dikkat çeker. Bu topraklar, 18. yüzyılda Osmanlı’ya sığınan Kral XII. Karl’ın sürgün yıllarına tanıklık etmiş; köfte tariflerinden diplomatik belgelere uzanan kültürel bir etkileşimin kapılarını aralamıştır. Bugün barış, bilim ve insanlık adına verilen Nobel Ödülleri’yle dünya sahnesinde yerini alan İsveç, geçmişte kurduğu bağlarla da farklı medeniyetlerin ortak hafızasında iz bırakmıştır. Doğayla tarihin iç içe geçtiği bu coğrafyada, geçmişten günümüze kurulmuş köprülere ışık tutuyor, zamana noterlik yapıyoruz.