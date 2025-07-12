Öte yanda Finlandiya, özellikle başkent Helsinki ile hem ekonomik hem kültürel olarak Estonya’ya sıkı bağlarla bağlıdır. İki ülke arasında her gün yüzlerce kişinin taşındığı feribot seferleri yapılmakta; iş gücü, turizm ve dijital işbirlikleri hızla gelişmektedir. Helsinki’de yaşayan Türk ve Müslüman topluluklar ise hem Finlandiya hem Baltık dünyası için kültürel bir köprü işlevi görmektedir.
Estonya ve Finlandiya'da Devri Alem
İsmail Kahraman'ın sunumuyla sizleri Baltık ve İskandinav ülkelerine götürüyoruz. Estonya'da tarihi Tallin şehrinin orta çağdan kalma sokaklarını, şehir surlarını gezerken buradaki Türk ve müslüman varlığını araştırarak tarihe not düşüp, zamana noterlik ediyoruz.