Estonya ve Finlandiya'da Devri Alem

Estonya’nın başkenti Tallinn ve komşusu Finlandiya, Baltık Denizi’nin kuzey kıyısında yer alan, tarihi ve kültürel olarak iç içe geçmiş iki önemli merkezdir. Tallinn, Orta Çağ’dan kalma şehir surları, kuleleri ve taş sokaklarıyla Avrupa’nın en iyi korunmuş tarihî şehirlerinden biridir. Ancak bu geçmişin içinde sadece Hansa tüccarlarının ya da Danimarka şövalyelerinin değil, doğudan gelen Müslüman toplulukların da sessiz izleri vardır. Kazan Tatarları ve Azerbaycan’dan gelen Müslüman göçmenler, Tallinn’de kültürel bir zenginlik oluşturmuş, dini ve sosyal hayatlarını yaşatmak adına Turath İslam Kültür Merkezi gibi yapılar etrafında örgütlenmişlerdir. Bugün Tallinn, geleneksel dokusunu korurken aynı zamanda dijital altyapısı ve girişimcilik ortamıyla Avrupa’nın yükselen teknoloji merkezlerinden biri olarak da öne çıkar.

Öte yanda Finlandiya, özellikle başkent Helsinki ile hem ekonomik hem kültürel olarak Estonya’ya sıkı bağlarla bağlıdır. İki ülke arasında her gün yüzlerce kişinin taşındığı feribot seferleri yapılmakta; iş gücü, turizm ve dijital işbirlikleri hızla gelişmektedir. Helsinki’de yaşayan Türk ve Müslüman topluluklar ise hem Finlandiya hem Baltık dünyası için kültürel bir köprü işlevi görmektedir.