KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ VAKIF RUHU İLE KUTLANIYOR

1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Türk ordusunun ve Milli Mücadele kahramanlarının destansı bir savunma sergilediği Harşit Savunması'nı gelecek kuşaklara aktarmak için yeni kurulan Harşit Savunması Vakfı ilk etkinliğini, Harşit Zaferi’nin 106. yıldönümü olan 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle, Tirebolu – Doğankent Karayolunun (İran Yolu) 3 km. yapımı Orman Bölge Müdürlüğü tarafından devam eden Harşit Savunması Anıtı (Mesire Alanı) içerisinde saat 11.00’de gerçekleştirilecek program; Harşit Zaferi Bildirisi'nin okunmasıyla başlayacak, Protokol konuşmaları, fidan dikimi ile devam edecek, program Aşr-ı Şerif ve duaların okunmasıyla sona erecek.

Aralarında; milletvekilleri, belediye başkanları, akademisyenler, üst düzey bürokratlar, kamu görevlileri, oda ve borsa başkanları, konuyla ilgili STK temsilcileri, iş insanları gibi toplumun değişik kesimlerinden yüze yakın kişinin bir araya gelmesiyle başlatılan çalışma sonucu 36 kişilik Kurucu Mütevelli Heyeti üyesi tarafından 15 Aralık 2023 tarihinde vakıf senedi, noter huzurunda imzalanarak ilk adım atılmıştı.

Vakıf; 1.Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden Kafkasya (Doğu) Cephesi’nin batıdaki en son savunma hattı olan Harşit Savunması’nın önemini ortaya koymak, yaklaşık 160 km’lik bu hatta gerçekleşen, Harşit Çayı savunmasını tüm dünyaya tarihsel, bilimsel ve bölgesel gerçekleriyle anlatmak için her alanda çalışma yapacak.

Harşit Savunması Vakfı’ndan yapılan açıklamada; “Bilindiği üzere; düşmanın bu hattın batısına geçmesi yaklaşık 15 ay önlenmiş, daha sonra püskürtülerek düşman Batum, Artvin, Kars, Ardahan dahil Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’dan çıkartılmıştır. Yedi düvele karşı savaştığımız bu zaman diliminde hem Çanakkale hem de Harşit geçilememiştir.

Şaban Kalesi Savunması, Kabaktepe Savunması ve Kop Dağı direnişi, Alucra sınırlarında yer alan ordu karargahları, sahra hastanesi gibi savaşın geçtiği tüm coğrafyalarda yer alan savaş kalıntılarını, anılarını, şehit mezarlarını, kale ve surları, siperleri ortaya çıkartıp, bu bölgeleri tarihi ve kültürel turizm bölgesi yapmak hedefleniyor.

Bu savunma esnasında asker ve milis güçlerince yapılan tüm eylem ve fedakârlıkları ortaya çıkarmak, tarihin derinliklerinde kalmış bilgi ve belgeler ile akademik çalışmaları toparlayıp gelecek nesillere aktarmak, şehit ve gazilerimizin bu destansı mücadelelerini ortaya çıkarmakta vakfın bir diğer çalışma alanı olacak.

Gençlerimizin tarih, vatan ve millet şuurunu geliştirmek için eğitim, kültür, gezi, yürüyüş gibi etkinlik yapılmasına destek vermek, siper, şehitlik, müze ve anıt yapılarını koruyup kollamak, gerekirse yenilerini inşa etmek, 1. Dünya Savaşı’nın çok önemli bu savunma hattında ortaya çıkan başarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını sağlamak asıl hedef olarak belirlendi.

Vakfın bir diğer amacı ise tarihi varlıkların, çevrenin, doğanın, ormanlarımızın ve topraklarımızın korunması ve çevreye zarar vermeden sürdürülebilir bir şekilde kullanımı hususlarında halkımızın eğitilmesine ve verimli çalışmalarına yardımcı olmak.



Bu gayeye ulaşmak için ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, mahalli idareler, vakıf ve dernekler ile iş birliği yaparak, konferans, kurs, açık oturum, sempozyum, çeşitli yarışmalar, geziler, kamplar, doğa yürüyüşleri tertip ederek veya bu tür faaliyetleri destek vererek, toplumda tarih ve kültür bilincini, çevre ve doğa bilinci ile kaynaşması için çaba gösterilecek” denildi.

