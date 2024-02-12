KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİ VAKIF RUHU İLE KUTLANIYOR

HARŞİT SAVUNMASI VAKFI ŞEHİTLER İÇİN FİDAN DİKECEK
KAFKAS CEPHESİ HARŞİT SAVUNMASI BELGESELİ
HARŞİT SAVUNMASI MÜZE VE ANITI
GİRESUN HARŞİT TARİHİ BELGESELİ
1. DÜNYA HARBİNDE RUSLAR 16 AYA YAKIN VERİLEN MÜCADELE İLE GÜMÜŞHANE GİRESUN BÖLGESİNDEKİ HARŞİT IRMAĞINI GEÇEMEDİ.
Harşit Savunması Vakfı, Doğu Cephesi'nin son hattı olan Harşit Zaferi’nin 106’ncı yıldönümünde 106 fidanı toprakla buluşturacak.Şehitler için kuran okunup dua edilecek
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1. Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Türk ordusunun ve Milli Mücadele kahramanlarının destansı bir savunma sergilediği Harşit Savunması'nı gelecek kuşaklara aktarmak için yeni kurulan Harşit Savunması Vakfı ilk etkinliğini, Harşit Zaferi’nin 106. yıldönümü olan 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirecek.
Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün destekleriyle, Tirebolu – Doğankent Karayolunun (İran Yolu) 3 km. yapımı Orman Bölge Müdürlüğü tarafından devam eden Harşit Savunması Anıtı (Mesire Alanı) içerisinde saat 11.00’de gerçekleştirilecek program; Harşit Zaferi Bildirisi'nin okunmasıyla başlayacak, Protokol konuşmaları, fidan dikimi ile devam edecek, program Aşr-ı Şerif ve duaların okunmasıyla sona erecek.
Aralarında; milletvekilleri, belediye başkanları, akademisyenler, üst düzey bürokratlar, kamu görevlileri, oda ve borsa başkanları, konuyla ilgili STK temsilcileri, iş insanları gibi toplumun değişik kesimlerinden yüze yakın kişinin bir araya gelmesiyle başlatılan çalışma sonucu 36 kişilik Kurucu Mütevelli Heyeti üyesi tarafından 15 Aralık 2023 tarihinde vakıf senedi, noter huzurunda imzalanarak ilk adım atılmıştı.
Vakıf; 1.Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden Kafkasya (Doğu) Cephesi’nin batıdaki en son savunma hattı olan Harşit Savunması’nın önemini ortaya koymak, yaklaşık 160 km’lik bu hatta gerçekleşen, Harşit Çayı savunmasını tüm dünyaya tarihsel, bilimsel ve bölgesel gerçekleriyle anlatmak için her alanda çalışma yapacak.
Harşit Savunması Vakfı’ndan yapılan açıklamada; “Bilindiği üzere; düşmanın bu hattın batısına geçmesi yaklaşık 15 ay önlenmiş, daha sonra püskürtülerek düşman Batum, Artvin, Kars, Ardahan dahil Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’dan çıkartılmıştır. Yedi düvele karşı savaştığımız bu zaman diliminde hem Çanakkale hem de Harşit geçilememiştir.
Şaban Kalesi Savunması, Kabaktepe Savunması ve Kop Dağı direnişi, Alucra sınırlarında yer alan ordu karargahları, sahra hastanesi gibi savaşın geçtiği tüm coğrafyalarda yer alan savaş kalıntılarını, anılarını, şehit mezarlarını, kale ve surları, siperleri ortaya çıkartıp, bu bölgeleri tarihi ve kültürel turizm bölgesi yapmak hedefleniyor.
Bu savunma esnasında asker ve milis güçlerince yapılan tüm eylem ve fedakârlıkları ortaya çıkarmak, tarihin derinliklerinde kalmış bilgi ve belgeler ile akademik çalışmaları toparlayıp gelecek nesillere aktarmak, şehit ve gazilerimizin bu destansı mücadelelerini ortaya çıkarmakta vakfın bir diğer çalışma alanı olacak.
Gençlerimizin tarih, vatan ve millet şuurunu geliştirmek için eğitim, kültür, gezi, yürüyüş gibi etkinlik yapılmasına destek vermek, siper, şehitlik, müze ve anıt yapılarını koruyup kollamak, gerekirse yenilerini inşa etmek, 1. Dünya Savaşı’nın çok önemli bu savunma hattında ortaya çıkan başarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını sağlamak asıl hedef olarak belirlendi.
Vakfın bir diğer amacı ise tarihi varlıkların, çevrenin, doğanın, ormanlarımızın ve topraklarımızın korunması ve çevreye zarar vermeden sürdürülebilir bir şekilde kullanımı hususlarında halkımızın eğitilmesine ve verimli çalışmalarına yardımcı olmak.
Bu gayeye ulaşmak için ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, mahalli idareler, vakıf ve dernekler ile iş birliği yaparak, konferans, kurs, açık oturum, sempozyum, çeşitli yarışmalar, geziler, kamplar, doğa yürüyüşleri tertip ederek veya bu tür faaliyetleri destek vererek, toplumda tarih ve kültür bilincini, çevre ve doğa bilinci ile kaynaşması için çaba gösterilecek” denildi.
12 Şubat 1918 den 12 Şubat 2024 Yılına Harşit Zaferinin 106. Yıl Dönümü ile İlgili Basın da yer alan haberler
GAZETECİ VE BELGESRLCİ OLARAK 25 YILDAN BERİ BU GÜNÜ BÖLGEDE ARAŞTIRMA YAPIP BELGESELLER ÇEKTİK
EMEĞİ GEÇEN HERJESE SONSUZ TEŞEKKPRLER
HARŞİT ZAFERİNİ ANLATAN YAZI VE BELGESELLERİMİZ
HARŞİT IRMAĞINDAN ZAFERLER TARİHİMİZ AKAR
Harşit Irmağı’ndan Su Değil Çepni Türkleri Tarihi Akar
Harşit Adı Neden Değiştirildi?
Giresun Doğankent eski adı ile tarihi Harşit ilçesinde İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık (www.iktav.com
) olarak “Vatan Yahut Fındık Belgeseli” çekimlerimizle ilgili araştırma yapıp, www.devrialem.tv
olarak belgesel çekerek tarihe not düştük.
1960 yılında Doğankent’e yapılan Hidro elektrik santrali nedeniyle, Birinci Cihan Harbi, Harşit savunmasında şehit olanların Harşit Ulu cami bahçesindeki mezarları, cami ile birlikte şehitlik yıkılarak, santral yapılır
Doğu Karadeniz’in önemli nehirleri arasında yer alan Harşit Irmağı’na adını veren ve tamamen Türkçe bir isim olan Harşit ismi değiştirilir, Doğankent adı verilir.
Bayburt Gümüşhane sınırında Vauf Dağı’ndan doğan ve Giresun Tirebolu’dan Karadeniz’e dökülen Harşit Vadisi Çepni Türkleri tarafından Trabzon’un fethinden 110 yıl önce fethedilir.
Çin’den başlayan tarihi İpek Yolu Karadeniz’e Harşit Vadisi ile Tirebolu’dan ulaşır. Harşit Irmağı’ndan sadece su değil Çepni Türklerinin tarihi de akar.
Kafkas Cephesi Harşit Savunması ile ilgili yaptığım araştırma yazılarını sizlerle Harşit ırmağından ve tarihi Harşit nehrine adını veren Harşit Doğankent’ten paylaşıyorum.