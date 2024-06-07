Müzik Okullarından Muhteşem Sezon Finali

Piyanodan bağlamaya, gitardan kemana, şan eğitiminden ritim eğitimine, çocuk korosundan gençlik korosuna birçok müzik dalında 520 öğrenci, Başiskele Belediyesi Müzik Okulları’nın 2023-2024 Eğitim Yılı’nda ücretsiz eğitim aldı. Okulu başarıyla bitiren öğrenciler dün akşam mezuniyet heyecanı yaşadı. Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen Müzik Okulları Mezuniyet Konseri’nde sahneye çıkan yetenekli öğrenciler, eğitimlerinin sonunda hünerlerini sergilediler. Müzik Okulları Mezuniyet Konseri’ne Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü başta olmak üzere belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve Başiskeleli vatandaşlar katılım gösterdi. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün koordinesinde yaklaşık 4 yıldır müziğe ilgi duyan her yaştan Başiskeleli’ye ücretsiz olarak verilen eğitimler sonunda gerçekleştirilen Müzik Okulları Mezuniyet Konseri, eğlenceli anlara sahne oldu. Başiskele Belediyesi Müzik Okulları öğretmenleri Bukte Saatcı, Betül Çalık, Fırat Nadir Bilgin ve Furkan Kayaoğlu eşliğinde sahneye çıkan geleceğin müzisyen adayları katılımcıların kulaklarının pasını sildi. Öğrenci velilerinin de de yer aldığı salonda duygu dolu anlar yaşanırken, izleyiciler sahnede yeteneklerini en güzel şekilde ortaya koyan öğrencileri alkışlarıyla ödüllendirdiler. Sahne performanslarıyla göz dolduran öğrenciler, hem eğitmenlerini hem de velilerini gururlandırdılar. Program sonunda Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, dört yıl boyunca binlerce genci müzikle tanıştırarak, geleceğin müzisyenlerini yetiştiren Başiskele Belediyesi Müzik Okulları öğretmenleri Bukte Saatcı, Betül Çalık, Fırat Nadir Bilgin ve Furkan Kayaoğlu'na teşekkür ederek, kendilerine günün anısına plaket takdim etti.

Konserde sahne alan tüm çocukları ve gençleri de tebrik eden Başkan Özlü, büyük bir gurur yaşadıklarını ve hep birlikte daha birçok güzel işlere imza atacaklarını söyledi.

İHA