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Başkan Büyükgöz’ün Kurban Bayramı Mesajı

Gebzelilerin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm hemşerilerini bayram namazı sonrasında yapılacak bayramlaşmaya davet etti.

Başkan Büyükgöz'ün Kurban Bayramı Mesajı

15 Haziran 2024 Cumartesi 23:40

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yayınladığı mesajla hemşerilerinin Kurban Bayramı’nı kutladı. Kurban Bayramı’nın hem bir ibadet, hem de paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel araçlarından biri olduğunu belirten Başkan Büyükgöz mesajına şöyle devam etti: “Kurban Bayramı, hikayesi ve anlamıyla yüreklerimizi evlat sevgisiyle dolduran; genç-yaşlı, zengin-fakir herkesi yakınlaştıran, bambaşka bir ibadet, bambaşka bir gelenektir. Kurban kesmek, paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel araçlarından biridir. Bayramlar en sevinçli günlerimizdir. Kurban Bayramı’nı sevdiklerinizle, ailenizle, yakınlarınızla, komşularınızla dostluk, kardeşlik ve barış içerisinde idrak etmenizi temenni ediyorum. Bayramın, şehrimize, ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Daha nice bayramlarda bir arada olmak dileğiyle, Kurban Bayramımız mübarek olsun. Allah kestiğiniz kurbanları kabul etsin.” Gebze’de bayramlaşma 16 Haziran Pazar günü bayram namazının ardından 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında yapılacak. 
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