Başkan Büyükgöz’ün Kurban Bayramı Mesajı Gebzelilerin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm hemşerilerini bayram namazı sonrasında yapılacak bayramlaşmaya davet etti.

15 Haziran 2024 Cumartesi 23:40