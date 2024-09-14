SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Belediyesi, lige Galibiyetle Başladı

Türkiye Basketbol Ligi’nin açılış haftasında rakibi İstanbul Anka Spor’u konuk eden Çayırova Belediyesi, sahadan 86-59 galip ayrıldı. Maçtan önce geçtiğimiz günlerde elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan İlkan Karaman için bir anma töreni düzenlenirken, salonda duygusal anlar yaşandı.

Çayırova Belediyesi, lige Galibiyetle Başladı

14 Eylül 2024 Cumartesi 17:07

 Geçtiğimiz yıllarda aldığı iki şampiyonlukla birlikte Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen ve geçtiğimiz sezon burada Play-Off oynama başarısı gösteren Çayırova Belediyesi, yeni sezona kendi seyircisi önünde galibiyetle başladı. Ligin yeni ekiplerinden İstanbul Anka Spor’u sahasında ağırlayan Çayırova Belediyesi, karşılaşmaya Diante Watkins, Murat Atar, Hamit Sezaver, Mert Ulutaş ve Koray Çekici ilk beşiyle çıktı. Başantrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde sezona galibiyetle başlamak isteyen temsilcimiz iyi oyunla genç rakibini 86-59 mağlup etmeyi başardı.

 

İLKAN KARAMAN ANILDI

Geçtiğimiz sezon Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın formasını giyen ve elim bir kaza sonucu geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman unutulmadı. Karaman’ın 37 numaralı forması Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı tarafından emekli edilerek salona asılırken, Çayırova Belediyesi basketbolcuları, ısınmaya İlkan Karaman’ın fotoğrafının basılı olduğu tsirtlerle çıktı. İlkan Karaman için düzenlenen anma töreninde bir konuşma gerçekleştiren Can Altıntığ ise, “Seni hiç unutmayacağız İlkan” dedi.

 

EN SKORER OYUNCU ERAY

Maça etkili başlayan İstanbul Anka Spor, ilk çeyreği 22-16 önde kapattı. Tecrübeli ve yetenekli oyuncularının oyuna ağırlığını koymasıyla birlikte oyuna dengeyi getiren ve öne geçen temsilcimiz Çayırova Belediyesi, ilk yarıya 36-33 önde girdi. Üçüncü ve dördüncü 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
3 Ülke ve 25 Şehirden 350 Bisikletçi Kocaeli'de Buluştu 3 Ülke ve 25 Şehirden 350 Bisikletçi Kocaeli'de...
Çayırova Belediyesi, Sezonu İstanbul Anka Maçıyla Açıyor Çayırova Belediyesi, Sezonu İstanbul Anka Maçıyla...
Gebze Belediyesi Voleybol Takımı Hazırlık Turnuvasına Çıkacak Gebze Belediyesi Voleybol Takımı Hazırlık Turnuvasına...
Darıca’da Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası Heyecanı Yaşanacak Darıca’da Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası...
Körfez'in Karate Takımı Türkiye İkincisi Oldu Körfez'in Karate Takımı Türkiye İkincisi Oldu
Bilek güreşinde Türkiye'nin ve Kocaeli'nin gururu oldular Bilek güreşinde Türkiye'nin ve Kocaeli'nin gururu...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

3 Ülke ve 25 Şehirden 350 Bisikletçi Kocaeli'de...
Kocaeli'nin doğa turizmi rotalarını tanıtmak için düzenlenen 4. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali kapsamında...

Haberi Oku