Çayırova Belediyesi, lige Galibiyetle Başladı

İLKAN KARAMAN ANILDI
Geçtiğimiz sezon Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın formasını giyen ve elim bir kaza sonucu geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman unutulmadı. Karaman’ın 37 numaralı forması Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı tarafından emekli edilerek salona asılırken, Çayırova Belediyesi basketbolcuları, ısınmaya İlkan Karaman’ın fotoğrafının basılı olduğu tsirtlerle çıktı. İlkan Karaman için düzenlenen anma töreninde bir konuşma gerçekleştiren Can Altıntığ ise, “Seni hiç unutmayacağız İlkan” dedi.
Maça etkili başlayan İstanbul Anka Spor, ilk çeyreği 22-16 önde kapattı. Tecrübeli ve yetenekli oyuncularının oyuna ağırlığını koymasıyla birlikte oyuna dengeyi getiren ve öne geçen temsilcimiz Çayırova Belediyesi, ilk yarıya 36-33 önde girdi. Üçüncü ve dördüncü