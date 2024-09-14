Çayırova Belediyesi, lige Galibiyetle Başladı

Türkiye Basketbol Ligi’nin açılış haftasında rakibi İstanbul Anka Spor’u konuk eden Çayırova Belediyesi, sahadan 86-59 galip ayrıldı. Maçtan önce geçtiğimiz günlerde elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan İlkan Karaman için bir anma töreni düzenlenirken, salonda duygusal anlar yaşandı.

Geçtiğimiz yıllarda aldığı iki şampiyonlukla birlikte Türkiye Basketbol Ligi’ne yükselen ve geçtiğimiz sezon burada Play-Off oynama başarısı gösteren Çayırova Belediyesi, yeni sezona kendi seyircisi önünde galibiyetle başladı. Ligin yeni ekiplerinden İstanbul Anka Spor’u sahasında ağırlayan Çayırova Belediyesi, karşılaşmaya Diante Watkins, Murat Atar, Hamit Sezaver, Mert Ulutaş ve Koray Çekici ilk beşiyle çıktı. Başantrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde sezona galibiyetle başlamak isteyen temsilcimiz iyi oyunla genç rakibini 86-59 mağlup etmeyi başardı.

İLKAN KARAMAN ANILDI

Geçtiğimiz sezon Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın formasını giyen ve elim bir kaza sonucu geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman unutulmadı. Karaman’ın 37 numaralı forması Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı tarafından emekli edilerek salona asılırken, Çayırova Belediyesi basketbolcuları, ısınmaya İlkan Karaman’ın fotoğrafının basılı olduğu tsirtlerle çıktı. İlkan Karaman için düzenlenen anma töreninde bir konuşma gerçekleştiren Can Altıntığ ise, “Seni hiç unutmayacağız İlkan” dedi.

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