GÖLCÜKLÜ MİLLİ SPORCU ELA İŞCAN'DAN BÜYÜK BAŞARI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Slovenya’da düzenlenen Yüzme Şampiyonası’nda üç 1.’lik ve bir de 2’lik derecesi elde eden Gölcüklü milli sporcu Ela İşcan’ı tebrik etti.