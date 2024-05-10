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Türkiye Drift Şampiyonası İçin Geri Sayım Başladı

Apexmasters 2024 Türkiye Drift Şampiyonası için geri sayım başladı.

Türkiye Drift Şampiyonası İçin Geri Sayım Başladı

10 Mayıs 2024 Cuma 11:40

Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından birçok sponsorun katkılarıyla düzenlenecek olan sezonun ilk drift randevusu için hazırlıklar tamamlandı.   
  Kapı kapıya devir çeviren profesyonel drift araçları, duman dumana lastikler, keskin virajlar ve hızın doruklarında nefes kesen mücadeleler 12 Mayıs pazar günü saat 12.00’den itibaren TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde yaşanacak. Türkiye Drift Şampiyonası ve yeni başlayan pilotlara açık TOSFED Drift Kupası’nın ilk yarışları için detaylı bilgi www.apexmasters.com adresinde yer alıyor. 
                                       


İHA
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