YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başiskele’de Kar Yağışına Hazır

Başiskele Belediyesi, önümüzdeki günlerde kentte etkili olması beklenen yoğun kar yağışına karşı 45 araç ve 130 personelle mücadele edecek

Başiskele'de Kar Yağışına Hazır

11 Ocak 2024 Perşembe 12:05

Öte yandan yollardaki buzlanmalara karşı bin 500 ton tuz hazır hale getirildi.   
  Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hafta sonundan itibaren ülkenin soğuk ve yağışlı havaya gireceği uyarısında bulunması üzerine Başiskele Belediyesi teyakkuza geçti. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2024 Yılı Karla Mücadele Programı çerçevesinde 12  JCB kepçe, 7 tuz atma kamyonu, 2  yedek tuz atma kamyonu, 4  greyder, 2  loder, 2 kar küreme bıçaklı kamyon, 2 ekskavatör, 6 adet sokakları tuzlamak için kamyonet, 8 ekip takip aracı ve toplamda 130 personel görev yapacak. Gece ve gündüz olarak vardiyalı çalışacak ekipler Bahçecik, Yuvacık, Yeniköy, Kullar, Döngel ve Kalıcı Konutlar ekibi olarak 6 bölgede karla mücadele çalışmaları gerçekleştirecek. İlçenin belirli noktalarında kurulan Karla Mücadele İstasyonlarında toplam bin 500 ton tuz depolarda hazır hale getirildi. 
                                     


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Başiskele
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Budanan Ağaçlar İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Oluyor Budanan Ağaçlar İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Oluyor
Teknoloji Dünyasında Son Dakika Haberleri: Gelişmeler ve İncelemeler Teknoloji Dünyasında Son Dakika Haberleri: Gelişmeler...
Gebze'nin Yollarına 599 Ton Sıcak Asfalt Gebze'nin Yollarına 599 Ton Sıcak Asfalt
Çınarlı'da Temizlik Mesaisi Çınarlı'da Temizlik Mesaisi
Gebze Moto Kurye ile Sorunsuz Kurye Teslimatı Gebze Moto Kurye ile Sorunsuz Kurye Teslimatı
Hırsız Örümcek Adam Gibi Tırmandığı Balkonda Yakayı Ele Verdi Hırsız Örümcek Adam Gibi Tırmandığı Balkonda...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Budanan Ağaçlar İhtiyaç Sahiplerine Yakacak...
Başikele Belediyesi ağaç dallarının budanmasıyla oluşan odunları, ilçe genelindeki dar gelirli ailelere...

Haberi Oku