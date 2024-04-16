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8 Katlı Binanın Arka Tarafında Bulunan Bahçede Çıktı

Bina tahliye edildi, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

8 Katlı Binanın Arka Tarafında Bulunan Bahçede Çıktı

16 Nisan 2024 Salı 19:16

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın bahçesinde bulunan atıklar alev alev yandı. Yangın sebebiyle 8 katlı bina tahliye edildi.  
  Yangın, İzmit ilçesi Atatürk Bulvarında bulunan 8 katlı binanın arka tarafında bulunan bahçede çıktı. Bahçede bulunan atıklardan alev yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 8 katlı binayı tahliye etti. İtfaiye ekipleri binayı tahliye ettikten sonra yangına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, vatandaşlar çalışmaları meraklı gözlerle izledi.  
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  
                                 


İHA
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