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Abisini Boğazını Keserek Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisinin boğazını keserek öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abisini Boğazını Keserek Öldüren Zanlı Tutuklandı

28 Mart 2024 Perşembe 09:33


  Olay, saat 01.00 sıralarında Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki 5 katlı binanın 5’inci katındaki dairede meydana geldi. Birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (33) ile abisi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla abisi Murat P.'nin boğazını kesti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
  Gözaltına alınan Mert P. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mert P. ile abisi Murat P. arasında husumet bulunduğu öğrenildi. 
  Mahkemeye çıkarılan zanlı Mert P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
                                        


İHA
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