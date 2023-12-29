Akrabasını Vurmuştu, Tutuklandı

Olay, dün Erenler Mahallesi Turangüneş Caddesi'nde bulunan köfteci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (34), husumeti bulunan akrabası B.E.A.’nın (40) iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bunun üzerine S.A., yanında getirdiği tabancayla akrabası B.E.A'ya kurşun yağırdı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri B.E.A.’nın göğsüne, diğer 3’ü ise kasığına isabet etti. B.E.A. kanlar içinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan B.E.A. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

B.E.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İHA