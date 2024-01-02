ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elektrik Arıza Bakım Aracı İle Otomobil Çarpıştı : 1 Ölü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde elektrik arıza bakım aracı ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Elektrik Arıza Bakım Aracı İle Otomobil Çarpıştı : 1 Ölü

02 Ocak 2024 Salı 19:44

Kaza, Akmeşe-İzmit yolu Karaabdülbaki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Akkuş idaresindeki 41 ABP 464 plakalı Hyundai marka otomobil, M.S.E. hakimiyetindeki 41 AKA 437 plakalı elektrik arıza bakım aracıyla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bariyere çarptı. Otomobilin bir kısmı içeriye doğru göçerken, sürücü Mahmut Akkuş araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Mahmut Akkuş’un hayatını kaybettiği tespit edildi. 
  Jandarma ekipleri otomobilde ve bölgede incelemelerde bulundu. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Akkuş’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Elektrik arıza bakım aracı sürücüsü M.S.E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.  
 Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. 
                                  



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Göçmenleri Taşıyan Aracın Karıştığı Kazada Yaralanan 4 Polis Taburcu Edildi Göçmenleri Taşıyan Aracın Karıştığı Kazada...
Eski Eşini Öldüren, Arkadaşını Da Yaralayan Şüpheli Tutuklandı Eski Eşini Öldüren, Arkadaşını Da Yaralayan...
Takla Atan Hafifi Ticari Araç Hurdaya Döndü: 1'i Çocuk 7 Yaralı Takla Atan Hafifi Ticari Araç Hurdaya Döndü: 1'i...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 8 Araç Zincirleme Kazaya Karıştı: 4 Yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda 8 Araç Zincirleme Kazaya...
Emekli Aylığını Çekmek İçin Evden Çıkmıştı, Dere Yatağında Otomobilde Cesedi Bulundu Emekli Aylığını Çekmek İçin Evden Çıkmıştı,...
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 kişi yakalandı Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 kişi yakalandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Göçmenleri Taşıyan Aracın Karıştığı...
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde düzensiz göçmenleri taşıyan hafifi ticari aracın, 2 polis aracına çarptığı...

Haberi Oku