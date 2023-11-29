banner959
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eski Eşini Yemek Yerken Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir ay önce boşandığı 3 çocuk annesi eski eşini yemek yediği esnada tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Eski Eşini Yemek Yerken Öldüren Zanlı Tutuklandı

29 Kasım 2023 Çarşamba 13:39

 Olay, 22 Kasım tarihinde Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan dönerci dükkanının 2. katında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte yemeğini yiyen Ajda Yatar'a (28) eski eşi Vahyettin P. tarafından tabanca ile 3-4 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yere yığıldı, zanlı ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ajda Yatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk annesi Ajda Yatar, 10 yıl önce evlendiği eşinden yaklaşık 1 ay önce de boşanmıştı. 
  Olay sonrasında zanlı kayıplara karıştı. Vahyettin P.'nin 1 hafta boyunca Yalova Altınova'daki evinin yakınlarında bulunan başka bir ikamette saklandığı tespit edildi. Dün Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan zanlı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Vahyettin P., Kocaeli Emniyetinde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


                                         


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Körfez
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
D-100’de takla atan otomobil su kanlına devrildi: 1 yaralı D-100’de takla atan otomobil su kanlına devrildi:...
O Film Gerçek Oldu: Kopardığı Saçını Yemeğine Böyle Attı O Film Gerçek Oldu: Kopardığı Saçını Yemeğine...
Eski kocası tarafından öldürülen kadının babası konuştu Eski kocası tarafından öldürülen kadının babası...
Babasının cenazesini yıkarken fenalaşıp yaşamını yitirdi Babasının cenazesini yıkarken fenalaşıp yaşamını...
Aranan şahıslar yakalandı Aranan şahıslar yakalandı
Feci Kazada Hayatını Kaybeden Kızına Son Bakış Feci Kazada Hayatını Kaybeden Kızına Son Bakış
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

D-100’de takla atan otomobil su kanlına devrildi:...
Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 kara yolu geçişinde seyir halindeki otomobilin arkadan çarptığı bir...

Haberi Oku