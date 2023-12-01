Feci Kazada Hayatını Kaybetmişti, Geriye Tebessüm Ettiği Fotoğrafı Kaldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde geri geri giden kamyonetin çarpması neticesinde hayatını kaybeden yaşlı adamın 78 yaşındaki Ahmet Balcı olduğu belirlendi. 2 çocuk babası Ahmet Balcı'dan geriye ise tebessüm ettiği fotoğrafı kaldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Ç., 16 BHL 69 plakalı kamyonet ile geri geri manevra yapmak istedi. Bu sırada kamyonun yanında yürüyen yaşlı adama kamyonet çarparak ezdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin altında kalan vatandaşı çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, kalbi duran yaşlı adamı hayata geri döndürmek için zamanla yarıştı. Suni teneffüsün de yapıldığı adam, kalbi çalıştırılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.







Hayatını kaybeden vatandaşın, 78 yaşındaki 2 çocuk babası Ahmet Balcı olduğu bildirildi. Üzerinden kimlik ve cep telefonu çıkmayan Balcı'yı gün boyu ailesinin aradığı, oğlunun kendisine gelen telefonla durumdan haberdar olarak, morgda babasını teşhis ettiği öğrenildi. Körfez Yeniyalı Mahallesinde ikamet eden Ahmet Balcı'nın cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip Yeniyalı Merkez Cami'de kılınacak namazın ardından Körfez Asri Mezarlığında defnedileceği kaydedildi.

İHA