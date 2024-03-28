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'Gel Lan Buraya' Diyerek Kovaladığı Kayınbiraderine tabancayla böyle ateş etti

Kayınbiraderine ateş etmişti : Dehşet anları kamerada

'Gel Lan Buraya' Diyerek Kovaladığı Kayınbiraderine tabancayla böyle ateş etti

28 Mart 2024 Perşembe 13:24

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsın kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, şahsın ‘gel lan buraya’ diyerek kovaladığı kayınbiraderine ateş ettiği duyuluyor.   
  Olay, saat 02.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesinde meydana geldi. A.Y. ile kayınbiraderi F.D. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.Y. tabancayla kayınbiraderi F.D'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.D. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. A.Y. ise elinden hafif şekilde yaralandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin caddede gerçekleştirdikleri çalışmada 2 mermi kovanı bulundu. Park halindeki bir otomobilde ise küçük çapta hasar meydana geldiği kaydedildi. 
 
  Dehşet anları kamerada 
  Öte yandan olaya ilişkin dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde, A.Y.’nin ‘gel lan buraya’ diyerek kovaladığı kayınbiraderine tabancayla ateş ettiği duyuluyor. Ayrıca çevredekilerin 'ne olur yapma' şeklinde bağırarak şahsa engel olmaya çalıştığı anlar da kaydedildi. 
                            


İHA
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