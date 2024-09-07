Kafede Çıkan Tartışma Kanlı Bitti: 1 Ölü, 1 Yaralı Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kafede çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide ağır yaralandı.

07 Eylül 2024 Cumartesi 09:42