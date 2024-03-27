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Kan donduran cinayet: Abisinin boğazını kesti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, abisini bıçakla boğazından keserek öldürdü. Zanlı polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Kan donduran cinayet: Abisinin boğazını kesti

27 Mart 2024 Çarşamba 10:33


 Olay, saat 01.00 sıralarında Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki 5 katlı binanın 5’inci katındaki dairede meydana geldi. Birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (22) ile abisi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert P. bıçakla abisi Murat P.'nin boğazını kesti. Murat P. kanlar içinde yere yığılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. 
  İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Mert P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
 Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta incelemede bulundu. Gözaltına alınan Mert P. karakola götürüldü. Murat P.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 
 Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  
                                        


İHA
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