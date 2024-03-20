Kiracısına Dehşeti Yaşattı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iş yeri sahibi tartıştığı kiracısını tabanca ile bacağından vurdu.

Olay, Hamit Kaplan Caddesinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Z.T., kiracısı S.Y. ile görüşmek üzere adrese geldi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Z.T. kiracısına tabanca ile ateş etti. Bacağından vurulan S.Y. kanlar içinde yere yığıldı, Z.T. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Z.T. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, eskiden bir kargo şirketinin depo olarak kullandığı iş yerine geçtiğimiz ocak ayında baskın yapılmış ve sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı için mühürlenmişti. Aynı iş yerinde bu kez 14 Şubat'ta yangın çıkmış ve maddi hasar oluşmuştu.

İHA