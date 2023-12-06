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Kocaeli'de Engelli Vatandaş Evinde Ölü Bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde engelli bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Kocaeli'de Engelli Vatandaş Evinde Ölü Bulundu

06 Aralık 2023 Çarşamba 10:43

Olay, Yeniyalı Mahallesi Çiçek Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker hastalığı sebebiyle bacağı kesilen Serdar Çetin’den (50) haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapı açılırken,  Çetin’in hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Çetin’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Çetin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 1 gün önce öldüğü değerlendirilen Çetin’in, kesin ölüm sebebi ise otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. 
                                           


İHA
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