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Kocaeli’de Servis Minibüsü Otomobille Çarpıştı: 4 Yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Servis Minibüsü Otomobille Çarpıştı: 4 Yaralı

30 Ocak 2024 Salı 12:14

  
  Kaza, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı ile Köse Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvardan Kandıra Sapağı istikametine seyir eden T.A. idaresindeki 41 AED 662 plakalı Honda marka otomobil ile Köse Sokak’tan bulvara çıkan K.B. hakimiyetindeki 41 P 2492 plakalı Citroen marka servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ve servis minibüsü savruldu. Kazada sürücüler T.A. ve K.B. ile otomobildeki 2 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralı bulundukları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, çevre hastanelere sevk edildi. 
  Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 
                                       


İHA
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