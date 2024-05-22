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Kötü Koku İhbarı Yapılan Dairede Cansız Dedeni Bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde komşularının yaklaşık 4 gündür haber alamadığı yaşlı adamın cansız bedeni evinde bulundu.

Kötü Koku İhbarı Yapılan Dairede Cansız Dedeni Bulundu

22 Mayıs 2024 Çarşamba 15:59

 Olay, Erenler Mahallesi Mücahit Sokak'taki 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. kattaki daireden kötü koku yayıldığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binaya giren ekipler, 1. kattaki dairede ikamet eden Necdet Altın'ın (67) cansız bedeniyle karşılaştı. Altın'ın cenazesi, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise dairede incelemelerde bulundu. Altın'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından netlik kazanacak.  
 Öte yandan, komşularının Altın'dan yaklaşık 4 gündür haber alamadığı öğrenildi. Necdet Altın'ın bekar olduğu ve evinde yalnız yaşadığı bildirildi. 
  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
                                       


İHA
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