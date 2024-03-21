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Kovalamaca Arbedeyle Bitti: Polisin Parmağı Kırıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan tır şoförü, kovalamaca sonucu önü kesilerek durduruldu.

Kovalamaca Arbedeyle Bitti: Polisin Parmağı Kırıldı

21 Mart 2024 Perşembe 09:25

 Tır şoförünün ekiplere mukavemet göstermesi sebebiyle yaşanan arbedede bir polisin parmağı kırıldı. Polis ile tır şoförü arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdı. 
  Edinilen bilgiye göre, Yeniyalı Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametine seyir halinde olan 66 AAZ 268 plakalı Mercedes marka tırı polis ekipleri durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan tır kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından polis ekipleri Yarımca Hızır Reis Caddesi’nde tır durdurdu. Tırdan aşağıya inen ve kimliği tespit edilemeyen şoför polise mukavemet gösterdi. Yaşanan arbedede bir polisin el parmağı kırılırken, şoför ara sokaklara girerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan polis, hastaneye götürüldü. 
  Öte yandan, polis ekipleri tırda incelemede bulunurken kaçan şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. 
   
  O anlar güvenlik kamerasında 
  Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde tırdan inen şoförün bir polisle arbede yaşadığı görülüyor. Ayrıca olayı görerek ekip otosundan çıkan bir diğer polisin yardıma gittiği, tır şoförünün ise kaçmaya çalıştığı anlar anbean kaydedildi.  
                                     


İHA
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