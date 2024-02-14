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Ocakta Unutulan Yemek Yangın Çıkardı: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dairenin mutfak kısmındaki ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu. Mutfak kullanılmaz hele gelirken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Ocakta Unutulan Yemek Yangın Çıkardı: 1 Kişi Dumandan Etkilendi

14 Şubat 2024 Çarşamba 09:38


  Olay, Yeniyalı Mahallesi Hasan Sevinç Sokak’taki 3 katlı apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.’ya ait dairenin mutfak kısmında ocak üzerinde unutulan yemek yangına sebep oldu. Büyüyen alevler mutfağın tamamına sirayet ederken, aile fertleri panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 
 
  Dumandan etkilendi 
  Daireye dolan dumandan etkilenen ismi öğrenilemeyen bir kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Körfez Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, mutfak yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma ve duman tahliyesi için çalışma gerçekleştirdi. 
  Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  
  
                                         


İHA
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