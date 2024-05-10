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Otomobil Dereye Uçtu: Şantiye Çalışanı Kadını Boğulmaktan Kurtardı

ocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu.

Otomobil Dereye Uçtu: Şantiye Çalışanı Kadını Boğulmaktan Kurtardı

10 Mayıs 2024 Cuma 10:25

 Otomobilde mahsur kalan kadın sürücü, bölgedeki bir şantiye çalışanı tarafından boğulmaktan kurtarıldı.   
  Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında 42 Evler Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi’nde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 41 DR 640 plakalı Opel marka otomobil, D-130 karayoluna döneceği esnada kontrolden çıkarak ağaca çarpıp Kumla Deresi'ne uçtu. Ters vaziyette duran otomobilin ön kısmı suya gömüldü. Bölgedeki şantiyede çay içtikleri esnada kazayı fark eden çalışanlar yardıma koştu. Bir şantiye çalışanı dereye girerek, otomobilin içinde mahsur kalan A.Y. adlı kadın sürücüyü çıkartarak boğulmaktan son anda kurtardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Y., hastaneye kaldırıldı. 
  Otomobil ekiplerin çalışmasının ardından vinç vasıtasıyla dereden çıkarılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.  
                                       


İHA
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