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Otomobil İle Taksi Çarpıştı: 4 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması neticesinde 4 kişi yaralandı

Otomobil İle Taksi Çarpıştı: 4 Yaralı

30 Mayıs 2024 Perşembe 09:16

Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.   
  Kaza, İzmit ilçesi Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. yönetimdeki 41 T 0256 plakalı ticari taksi ile İ.T. idaresindeki 41 AGV 278 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sıkışan 2 kişiyi araçlardan çıkardı. Araçlarda yolcu olarak bulunan F.B., N.T. ile 2 sürücü ambulansa alındı. İlk tedavileri ambulansta yapılan 4 yaralı çevre hastanelere kaldırıldı. 
  Kaza sebebiyle araçlar kullanılamaz hale gelirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. 
                                        


İHA
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