Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

Kaza, Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (21) idaresindeki 41 AAN 123 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ö. (45) isimli kadına çarptı. Çapmanın şiddetiyle yola savrulan E.Ö. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan E.Ö., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA