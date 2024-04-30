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Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

30 Nisan 2024 Salı 18:53


  Kaza, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Hürriyet Bulvarı Otoyol Köprüsü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Y. yönetimindeki 41 B 6070 plakalı otomobil, dönüş yaptığı esnada bir yayaya çarptı. Kadın yere savrulurken, kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını sedyeye alarak ambulansla hastaneye götürdü.  
  Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 
                                       


İHA
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