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Park Halindeki Otomobilde Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde park halindeki otomobilde silahla vurulmuş halde bulunan 61 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Park Halindeki Otomobilde Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

14 Aralık 2023 Perşembe 13:55

  Olay, Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Belediyesi temizlik işçisi, park halindeki 34 BK 3432 plakalı Skoda marka otomobilde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Endişelenen temizlik işçisi,  112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adres sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede şahsın isminin Adem Aydoğan (61) olduğunu belirlendi. Sol omuzundan silahla vurulduğu tespit edilen Aydoğan, ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Aydoğan hayatını kaybetti. Aydoğan’ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. 
  Polis ekipleri otomobilden incelemelerde bulunurken geniş çaplı inceleme başlattı. 
                                        


İHA
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