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Servis Aracı İle Apartmanın Önünden Çöp Bidonu Çaldılar: O Anlar Kamerada

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir apartmanın önünde bulunan çöp bidonunu bölgeye geldikleri servis aracı ile çaldılar. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Servis Aracı İle Apartmanın Önünden Çöp Bidonu Çaldılar: O Anlar Kamerada

12 Mayıs 2024 Pazar 00:31


  Olay, 9 Mayıs Perşembe günü saat 21.55 sıralarında Esentepe Mahallesi Şehit Süleyman Sokak üzerinde meydana geldi. Apartmanın önünde bulunan çöp bidonu çalındı. Bunun üzerine apartmanda bulunan güvenlik kamerasını inceleyen vatandaşlar, çöp bidonunu akşam saatlerinde bölgeye gelen bir servis aracına yüklenerek çalındığını gördü. Daha sonrasında güvenlik kamerası görüntüleri polis ekiplerine teslim edildi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, hırsızları tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı. 
   
  Çöp bidonu hırsızlığı kamerada 
  Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; apartman önüne yanaşan servis aracından inen bir kişinin, çöp bidonunu araca yüklediği ve sonrasında aracın bölgeden uzaklaştığı görüldü. 
                                     


İHA
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