ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Silahla Vurulmuş Halde Bulunan Şahıs Öldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ikamet ettiği dairede silahla vurulmuş halde bulunan 34 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Silahla Vurulmuş Halde Bulunan Şahıs Öldü

21 Ocak 2024 Pazar 16:23

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ikamet ettiği dairede silahla vurulmuş halde bulunan 34 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.   
  Olay, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki 5 katlı binanın 5’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Sorguç (34) ikamet ettiği dairede silahla vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Sorguç’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Sorguç’un cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü. 
  Polis ekipleri dairede incelemede bulundu. Olayın intihar olduğu üzerinde durulurken, inceleme başlatıldı.  
                                        


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kahreden Kazada Yeni Görüntü: İş Makinesinin Altında Kalan Çocuk Böyle Kurtarıldı Kahreden Kazada Yeni Görüntü: İş Makinesinin...
Kocaeli'de Depo Cayır Cayır Yandı, Alevler Gökyüzüne Yükseldi Kocaeli'de Depo Cayır Cayır Yandı, Alevler Gökyüzüne...
Genç Kadın Otel Odasında Ölü Bulundu Genç Kadın Otel Odasında Ölü Bulundu
İşe Gitmek İçin Otomobiline Bindi, Dehşeti Yaşadı İşe Gitmek İçin Otomobiline Bindi, Dehşeti Yaşadı
Ormanda Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Ekipler Seferber Oldu Ormanda Kaybolan Üniversite Öğrencisi İçin Ekipler...
Gölcük'te İki Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı Gölcük'te İki Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü,...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Kahreden Kazada Yeni Görüntü: İş Makinesinin...
Bebeğin öldüğü anne ve kızının yaralandığı feci kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Haberi Oku