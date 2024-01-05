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Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı: Boynundan Vurulan Şahıs Ağır Yaralandı

Tabancayla yaraladı, geri dönüp tekrardan ateş etti

Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı: Boynundan Vurulan Şahıs Ağır Yaralandı

05 Ocak 2024 Cuma 09:26

 Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şüpheli, sokak ortasında tabancayla yaraladığı şahsa tekrardan aynı yere gelerek kurşun yağdırdı. Boynuna kurşun isabet eden şahıs ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.  
  
  Olay, Yenişehir Mahallesi Kuşak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. ve S.Ç. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.Ö. tabancasını çıkartarak S.Ç.’ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Y.Ö. yere yığılırken, S.Ç. yakında bulunan bir büfeye gitti. Tekrardan sokağa gelen Y.Ö. yine S.Ç.’ye ateş etti. Silah seslerini duyan bekçiler koşarak bölgeye geldi. Bekçilerin havaya uyarı ateşi açmasının ardından tabancasını bırakan Y.Ö. teslim oldu.  
  Durumun ihbar verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların boynuna ve ayağına isabet ettiği S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. 
  Polis ekiplerince gözaltına alınan S.Ç. karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelmelerde bulundu. Sokakta çok sayıda boş mermi kovanı olduğu görüldü. Kocaeli Devlet Hastanesinden, Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen S.Ç.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. 
  Olayla ilgili inceleme başlatıldı.  
 
                          


İHA
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