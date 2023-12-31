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Takla Atan Hafifi Ticari Araç Hurdaya Döndü: 1'i Çocuk 7 Yaralı

D-100'de 3 araç zincirleme trafik kazasına karıştı

Takla Atan Hafifi Ticari Araç Hurdaya Döndü: 1'i Çocuk 7 Yaralı

31 Aralık 2023 Pazar 22:47

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü. Kazada aynı aileden 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.   
  Kaza, D-100 karayolu İstanbul istikameti Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyreden O.K. idaresindeki hafifi ticari araç, Y.K. hakimiyetindeki panelvan ve E.K. yönetimindeki 41 BR 108 plakalı tır zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan hafifi ticari araç hurdaya döndü. Kazada hafif ticari araçtaki sürücü O.K. ile 1'i çocuk 6 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaralılar sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı hastanelere sevk edildi. 
  Kaza sebebiyle D-100 karayolunun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. 
                            


İHA
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