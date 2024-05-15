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Vatandaşlar, Parkları Güvenlik Kameralarından Canlı İzleyebilecek

Körfez Belediyesi, parklara yerleştirdiği güvenlik kameraları ile parkları daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Vatandaşlar, Parkları Güvenlik Kameralarından Canlı İzleyebilecek

15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:13

 Yerleştirilen kameralara Körfez Belediyesi’nin resmi hesabından vatandaşlar tarafından da canlı olarak izlenebilecek   
  Huzurlu, güvenli yaşam alanları oluşturmak, çocukların ve ailelerinin güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi ilçe genelinde parklara yerleştirdiği güvenlik kamerası sistemlerini yeniledi. Yapılan çalışma kapsamında; 23 Nisan Koray Şener Parkı, Şehit Abdülsamet Özen Parkı, Yunus Emre Parkı, Azmi Akyol Parkı, Fatih Sultan Mehmet Parkı, Prof. Osman Badraslı Parkı, Akşemsettin Parkı, Orhan Alimoğlu Parkı, Orhan Alimoğlu Parkı, Erdoğan Ülker Parkı, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Hüda Coşkun Parkı, Hacı Bektaş Veli Parkı, Aşık Veysel Parkı, Prof. Dr. Osman Durmuş Parkı, Sarmaşıkdere Parkı, Veli Kaygın Parkı ve Mustafa Eser Parkı’nın güvenlik kameralarının sistemleri yenilendi ve güvenli hale getirildi. 
  Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, parklar modern hale getirilirken, çocuklar için daha güvenli olması amacıyla başlatılan kamera uygulamasıyla kamera sayısı da arttırıldı. Çalışmalar neticesinde alınan karar ile ilçenin farklı yerlerinde bulunan park ve bahçelerin hâkim noktalarına yerleştirilen güvenlik kameraları 7 gün 24 saat kayıt yapıyor. 
  Vatandaşlar; parklara yerleştirilen güvenlik kameralarına www.korfez.bel.tr üzerinden canlı olarak erişim sağlayabilecek. 
                                 


İHA
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