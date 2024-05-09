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Yakınları Tarafından Evinde Ölü Bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 76 yaşındaki şahıs, yakınları tarafından yaşadığı evde ölü bulundu.

Yakınları Tarafından Evinde Ölü Bulundu

09 Mayıs 2024 Perşembe 14:06


  Olay, Atakent Mahallesi Akasya Sokak’taki 3 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları Emin A.’yı (76) hareketsiz şekilde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerden Emin A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Emin A’nın cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
  Emin A.’nın yaşlılığa bağlı sebeplerle öldüğü değerlendiriyor. 
                                         


İHA
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