Yaşlı Adamı Otomobilde Sırtından Vurarak Öldüren Zanlı Yakalandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 61 yaşındaki adamı otomobilde sırtından vurarak ölümüne sebep olan zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Körfez Belediyesi temizlik işçisi, park halindeki 34 BK 3432 plakalı Skoda marka otomobilde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Temizlik işçisi, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adres sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince yapılan incelemede şahsın isminin Adem Aydoğan (61) olduğunu belirlendi. Sırtından silahla vurulduğu tespit edilen Aydoğan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipler, güvenlik kameralarını izledi. Yapılan araştırmalar neticesinde Aydoğan, 61 yaşındaki D.Z. tarafından vurulduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu D.Z. akşam saatlerinde gözaltına alındı.

İHA