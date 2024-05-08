ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaya Geçidinde Otomobil Böyle Çarptı

Otomobil yaya geçidinde kadına çarptı : O anlar kamerada

Yaya Geçidinde Otomobil Böyle Çarptı

08 Mayıs 2024 Çarşamba 12:53

 Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobilin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki kadına çarptığı kazanın kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntüde, otomobilin çarpmasıyla kadının havalanarak takla attığı ve metrelerce savrularak yola düştüğü görülüyor.   
  Karabaş Mahallesi D-100 yan yol İstanbul istikametinde dün meydana gelen kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Esra A.'ya, M.K.E. (27) idaresindeki 41 ARD 130 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar Esra A.'nın yardımına giderken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinde ilk müdahalesi yapılan Esra A., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 
 
  Feci kaza kamerada 
  Öte yandan, kaza anı yaya geçidinde duran bir diğer aracın yol kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntüde, yaya geçidinden geçen kadının otomobilin çarpmasıyla havalanarak takla attığı ve metrelerce savrularak yola düştüğü anlar yer aldı. Ayrıca kazayı gören çevredeki  vatandaşların kazazedenin da yardıma gitti görüldü.  


                                       


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İzmit
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Pres Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybeden Fabrika Sahibi Defnedildi Pres Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybeden Fabrika...
Emniyet Şeridinde İlerleyen Motosiklet Ciple Çarpıştı: 1'i Ağır 2 Yaralı Emniyet Şeridinde İlerleyen Motosiklet Ciple Çarpıştı:...
Mangal Közü Yangına Sebep Oldu Mangal Közü Yangına Sebep Oldu
Eşini Öldürmekle Suçlanan Sanık: Eşini Öldürmekle Suçlanan Sanık: "26 Senelik...
Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Otomobil Çarptı Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kadına Otomobil...
Yakın Arkadaşlarını Öldüren 2 Sanığa Müebbet Hapis Talebi Yakın Arkadaşlarını Öldüren 2 Sanığa Müebbet...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Pres Makinesine Sıkışarak Hayatını Kaybeden...
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fabrikasına yeni aldığı pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden fabrika...

Haberi Oku