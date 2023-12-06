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Yol Kenarında Bıçaklanmış Halde Bulunan Şahıs Hayatını Kaybetti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yol kenarında bıçakla yaralanmış halde bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Yol Kenarında Bıçaklanmış Halde Bulunan Şahıs Hayatını Kaybetti

06 Aralık 2023 Çarşamba 10:19

 Polis olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor.   
  Olay, Doğan Mahallesi Asuman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye yol kenarında hareketsiz bir şahsın yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bıçakla yaralandığı anlaşılan şahıs, ilk müdahalesinin ardından Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan şahıs tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 
  Polis ekiplerince yapılan incelemelerde şahsın isminin Öner. İ. olduğu belirlendi. Öner. İ.’nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban mı gittiği araştırılıyor.

 
                              


İHA
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