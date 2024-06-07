TEKNOLOJİ:
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Teknoloji Geri Kazanım Projesiyle Yarım Milyon Tasarruf

İzmit Belediyesi, başlattığı Teknoloji Geri Kazanım Projesi ise, sadece bir ayda yarım milyon tasarruf sağladı.

Teknoloji Geri Kazanım Projesiyle Yarım Milyon Tasarruf

07 Haziran 2024 Cuma 10:00


  İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün başlattığı Teknoloji Geri Kazanım Projesiyle ekonomik ömrünü tamamladığı düşünülen ve hurdaya ayrılması planlanan elektronik cihazlar, gerekli bakımlar yapılarak yeniden belediye hizmetine kazandırıldı. Teknoloji Geri Kazanım Projesi kapsamında belediyede personelin kullanımda olan; bilgisayardan kulaklığa, projeksiyon cihazından monitöre kadar çeşitli teknolojik cihazlar geri dönüştürülerek yeniden kullanıma alındı. Bu sayede sadece bir ay içerisinde 35 teknolojik ürün geri kazanılarak önemli bir tasarruf sağlandı. 
  İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Teknoloji Geri Kazanım projemiz, hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor hem de belediyemize ekonomik anlamda büyük bir tasarruf getiriyor. Kullanılamaz hale geldiği düşünülen cihazları yeniden hayata kazandırarak kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanıyoruz. Bu sayede hem maliyetleri düşürüyor hem de çevreye olan etkilerimizi azaltıyoruz" dedi. 
                                 


İHA
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