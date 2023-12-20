Bu Okul Öğrencilere Erken Yaşta İş İmkanı Sunuyor

Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine hem staj hem de mezun olduktan sonra istihdam imkanı sağlandığını ifade eden KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, "2021 yazında mezun olan 80 öğrencimizden 65 kişi, 2022 yazında mezun olan 98 öğrencimizden şuana kadar 63 kişinin istihdam edilmesini sağladık" dedi.

Körfez Ticaret Odası (KTO) Yüksek İstişare Kurulu toplantısı, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ve Meclis Başkanı Güngör Ayhan'nın katılımlarıyla gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, oda olarak bölgenin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesi ve oda üyelerinin ticari faaliyetlerinin iyileştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini belirterek, "Körfez’i her zaman bir adım ileri taşıyacak projeler ve çalışmalar için sizlerin destek ve fikirleriniz ihtiyacımız var" dedi.

Oda olarak yıl içerisinde yaptıkları faaliyetlerden bahseden Recep Öztürk, özellikle mesleki eğitime önem verdiklerini ifade ederek, "Mesleki eğitim ve istihdam faaliyetlerimiz çerçevesinde proje okulumuz Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine hem staj imkanı sağlanması hem de mezun olduklarında istihdam edilmeleri konusunda üye firmalarımızla işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirdik. 2021 yazında mezun olan 80 öğrencimizden 65 kişi, 2022 yazında mezun olan 98 öğrencimizden şuana kadar 63 kişinin istihdam edilmesini sağladık" diye konuştu.

İHA