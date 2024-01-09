Çınar Akademi LGS Hazırlık Kursları Öğrencilerin Hayatına Dokunuyor

İzmit Belediyesi Çınar Akademi, öğrenciler için 7 ayrı mahallede LGS hazırlık kursları hayata geçirdi. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Çınar Akademi, liseye hazırlanan öğrencilere Topçular Mahallesi, Tavşantepe Mahallesi Muhtarlığı, Körfez Mahallesi Muhtarlığı, Sanayi Mahallesi Muhtarlığı, Gültepe Mahallesi, İZGİM, Akpınar Gençlik Merkezi ve Şehit Ramazan Kültür Merkezinde eğitim veriyor.

İzmit'te eğitime yönelik farklı bir bakış açısı oluşturan Çınar Akademi, Kuruçeşme’de LGS’ye hazırlanan gençler için de hareket geçti. Başvuruların tamamlandığı 7 ve 8. sınıf öğrencileri derslere başladı. Kursta öğrencilere Türkçe ve Matematik konu anlatımı ile soru çözümü gerçekleştiriliyor.

İHA