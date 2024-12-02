Science & Future Projesi Kapsamında “Araştırmacılar Okulda” Etkinliklerinin İkincisi Gerçekleştirildi

Sakarya Üniversitesi koordinatörlüğünde ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ortaklığında “Science&Future-Daha Güçlü Toplumlar için Bilim (The Science For Stronger Societies)”, Ufuk Avrupa Projesi kapsamında 21 Kasım 2024 tarihinde Kocaeli-Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesinde, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından “yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretimi ve iklim değişikliği bağlamında sinemada ütopik/distopik kent-mekan tasvirleri tasarımı” konularında sunum ve atölyeler gerçekleştirildi.

KOÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Sevil Veli, Prof. Dr. Ayla Arslan, Doç. Dr. Mustafa Özcan, Doç. Dr. Neslihan Türkmenoğlu Bayraktar, Doç. Dr. Mehmet Şener, Doç. Dr Emre Kishalı, Arş. Gör. Gizem Büyükgüner Sönmez, İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör Mürşit Sönmez’in katılımıyla gerçekleşen etkinlik; Prof. Dr. Veli’nin Avrupa Birliği ve proje hakkındaki bilgilendirme sunumuyla başladı.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Elektrik Üretimi Konuşuldu

KOÜ Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Mustafa Özcan tarafından gerçekleştirilen “yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretimi” konulu seminerde yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi vurgulanarak, iklim değişikliğiyle mücadelede bu kaynakların rolü ele alındı. Seminerde, küresel ısınma ve sera gazlarının etkileriyle başlayarak, bu gazların oluşumuna neden olan insan faaliyetleri detaylı bir şekilde açıklandı. İklim krizinin artan etkilerine dikkat çekilirken, sera gazlarının azaltılması için uygulanabilecek faaliyetler ve karbonsuzlaşma stratejileri üzerinde duruldu.

Rüzgar, güneş, hidroelektrik, biyokütle, dalga ve gel-git enerjisi gibi yenilenebilir enerji türlerinin, sera gazlarını azaltmadaki önemine de değinen Doç.Dr. Mustafa Özcan, fosil yakıtların yerine yenilenebilir kaynakların kullanımının, iklim değişikliğiyle mücadeledeki kritik rolü üzerinde de durdu. Bu kaynakların elektrik üretimindeki uygulama alanları örneklerle açık bir şekilde katılımcılara aktarıldı.







İklim Değişikliği Bağlamında Sinemada Ütopik/Distopik Kent-Mekan Tasvirleri Tasarımı Konusunda Sunum ve Atölye Gerçekleştirildi

Etkinlikler kapsamında, KOÜ Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Neslihan Türkmenoğlu Bayraktar, Doç. Dr. Mehmet Şener, Doç. Dr Emre Kishalı, Arş. Gör. Gizem Büyükgüner Sönmez, İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör Mürşit Sönmez’in katılımıyla “iklim değişikliği bağlamında sinemada ütopik/distopik kent-mekan tasvirleri tasarımı” başlıklı sunum ve atölye düzenlendi.

Doç. Dr. Neslihan Türkmenoğlu sunumunda, iklim değişikliğinin neden olduğu çevresel felaketlerin etkisiyle dönüşüme uğramış kentler ve mekân simülasyonları için ortam tarifleyen filmleri ele alırken, felaketlerin sebepleri ve arka planları üzerinde durdu. Ayrıca fauna flora sistemlerini etkileyen sera gazı artışına bağlı küresel ısınma, çölleşme, atıklar, kirlilik, verimli toprakların azalması; su, enerji gibi kaynakların tükenmeye yüz tutması, salgınların artması ve artan nüfusla birlikte bu etkilerin katlanarak büyüyen risklerine değinildi.

Doç. Dr. Mehmet Şener ise iklim değişikliğinin kent ölçeğinde yaratabileceği koşullar ve bu koşullar altında yeni yaşam alanlarının mimari olarak nasıl temsil edildiğini “Blade Runner, Elsyyum” gibi sinemada öne çıkan yapımlar üzerinden değerlendirdi.

Arş. Gör. Gizem Büyükgüner ve Arş. Gör. Mürşit Sönmez ise İstanbul ve Paris gibi kentlerle, Mısır ve İtalya gibi olası risk altındaki ülkelerin iklim değişikliğinden nasıl etkileneceğine dair distopik görüntüler gösterildi.

Doç. Dr. Emre Kishalı ise öğrencilere yapılacak atölye hakkında bilgi vererek, atölyelerin kurgusu ve aşamalarını aktardı. Atölyeye katılan öğrenciler renkli karton, kalem, 3d kalem, boya, yapıştırıcı, ip, pamuk, tel gibi materyaller kullanarak, 3D veya 2D şeklinde ütopik ya da distopik kent tasvirleri gerçekleştirdi. İklim değişikliğinin etkilerinin distopik kent tasarımlarıyla canlandırılmaya çalışıldığı atölye sonunda öğrenciler, yaptıkları tasarımları sergiledi.

Gerçekleştirilen sunum ve atölyelerin ardından, Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Sevil Veli tarafından Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Korkmaz’a 50 adet leylandi fidanı armağan edilerek, okul bahçelerinde yeşermesi temennisinde bulunuldu. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. (ÜMİT ÜLKER)