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Bu Hindiler Çok Meşhur

Kocaeli'de yaklaşık 155 yıldır doğal ortamda yetiştirilen, lezzetiyle çok talep gören meşhur Kandıra hindisi, vatandaşlar tarafından severek tüketiliyor. Hem damakları tatlandıran hem de sofraları süsleyen hindinin kilosu 350 liradan alıcı buluyor.

Bu Hindiler Çok Meşhur

24 Aralık 2023 Pazar 14:55

Lezzetiyle ün salan Kandıra hindisi, yıllardır köy sakinlerince doğal ortamda yetiştiriliyor. Meralarda 8 ay boyunca beslenen, eti lezzetlenip yağlandıktan sonra Türkiye'nin dört bir yanına satılan Kandıra hindisi, vatandaşlar tarafından severek tüketiliyor. İstanbul, Bursa ve Ankara başta olmak üzere yaklaşık 15 ilden talep gören hindi, kilosu 350 liradan satılıyor.

 

"15 şehre hindi gönderiyoruz"

Üretici Uğur Efe, yılda yaklaşık 600 hindi ürettiklerini ifade ederek, "Çiftlik hindisi suni yemlerle 3 ayda yetişirken, biz doğal olarak 7-8 ayda yetiştiriyoruz. Yılbaşına yakın hindi yetişiyor, daha lezzetli oluyor, yağlanıyor. Kandıra’nın doğasında hindilerimizi besliyoruz. Mısır, arpa, buğday ile hindileri takviyeyle besliyoruz. Hindi çok lezzetli bir ete sahip. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi 15 çevre ile hindi gönderiyoruz" dedi.

 

"Vatandaşlar ucuz diye çiftlik hindisi tercih etmesin"

Ailesinin de hindi üreticisi olduğunu belirten Efe, "Mesleğim ailemden kaldı. 50 yılı aşkındır bu mesleği yaptığımız için insanlar bizi tanıyor. İlçede hindi üreten 2 kişi kaldık. Kandıra hindisi adı altında çiftlik hindileri satılıyor. Bu yüzden de hindi işini her yıl azaltıyoruz. Vatandaşlar ucuz diye çiftlik hindisi tercih etmesin. Doğallığa önem versinler ki biz de işimizi devam ettirelim" diye konuştu.

 

"Doğal ortamda yetiştiği için meşhur"

Hindi etinin sağlıklı olduğunu söyleyen Uğur Efe, "Uzmanların dediğine göre hindi, kolesterolü olmayan bir et. Kırmızı ete eş değer. Çok faydalı et olduğu söyleniyor. Hindi çok narin hayvan. Hindiyi doğal şartlarda yetiştirdiğimiz için günlük 6-7 saat meramızda 8 ay boyunca gezdiriyoruz. Bu yüzde eti lezzetli. Kandıra hindisinin meşhur olma sebebi doğal ortamda organik şekilde yetişmesidir. Çiftliklerle rekabet edemiyoruz. Ne zamana kadar devam ederiz bilemiyoruz. Belki bu sene, belki gelecek sene işimi bırakabilirim" şeklinde konuştu.



İHA
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