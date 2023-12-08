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50 Yıllık Hayal Test Sürüşü Aşamasında

Vatandaşların İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağlarında yolculuğa çıkaracak Kocaeli'nin 50 yıllık hayali teleferik projesinde test sürüşü aşamasına geçildi.

50 Yıllık Hayal Test Sürüşü Aşamasında

08 Aralık 2023 Cuma 16:01

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kenti turizm sektöründe bir üst seviyeye taşıyacak Kartepe Teleferik Projesinde artık sona geliniyor. Teleferikte 50 yıllık hayalin gerçekleşmesine çok az kaldı. Kocaeli’nin 50 yıllık rüyası olan Kartepe Teleferik Projesinde yüzde 95 oranında ilerleme sağlandı. Gidiş-geliş 9 bin 736 metre uzunluğundaki çelik halatlar gerildi. Tüm kabinler getirildi. 73 kabinden 31 tanesi askıya alındı, kalan 42'si de en kısa zamanda askıya alınacak. Öte yandan sistemdeki makine, motor ve hat testlerine de başlandı. 
 
  "Kocaeli’nin artık teleferiği var" 
  Derbent’ten Kuzuyayla’ya uzanan teleferik hattında gelinen son noktayı yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kartepe Teleferiğiyle beraber Kocaeli ve bölge yeni bir turizm potansiyeline sahip olacak ve ilave turistik kazanç sağlanacak. Sadece kış turizmi değil, yazın yayla turizmi de gelişecek. Teleferikte test sürüşü aşamasındayız, artık sona geliyoruz. Kocaeli’nin artık teleferiği var. 2024 yılının şubat ayında tüm kabinlerin sisteme yüklenmesini planlıyoruz. Proje çerçevesinde Derbent ve Kuzuyayla’daki otopark, sosyal tesisler, açık alanlar gibi çalışmalarımız da paralel olarak devam ediyor. Teleferik sistemini devreye almak için çalışmalar test safhasında. Bundan sonra güvenli sürüş için testlerin yapılacağı aşamaya geçilecek" ifadesini kullandı. 
 
  Derbent ile Kuzuyayla arasında 14 dakika sürecek 
  Kartepe Teleferiğinde yükseklikleri 32 ila 45 metre arasında değişen 16 direk kullanıldı. Bu yönüyle Türkiye’de en yüksek direklere sahip teleferik hattı olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki diğer teleferik projelerinin aksine Kartepe Teleferiğinde 10’ar kişilik 73 kabin, Derbent ile Kuzuyayla arasında 14 dakika sürecek yolculuk boyunca ağaçların arasından değil üzerinden geçecek, bu yönüyle de Türkiye’nin en çevreci teleferik projesi olarak anılacak. Projede kılavuz hatların çekilmesinin ardından kabinleri taşıyacak olan 9 bin 736 metre uzunluğundaki taşıyıcı çelik halatların gerilmesi de tamamlandı. 331 ila bin 421 metre rakıma sahip iki istasyon arasında zorlu doğa koşullarında devam eden çalışmalarda Büyükşehir’in Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Başkanlığıyla İSU ekipleri koordineli olarak çalışıyor. 
                                     


İHA
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