Aile Danışmanından Kadınlara:

Körfez'de kadınlarla bir araya gelen Aile Danışmanı ve Yazar Dilek Cesur, "Siz vücudunuza değer vermediğinizde, ona vermiş olduğunuz randevuları yerine getirmediğinizde, onun için özel bir vakit ayırmadığınızda değersizleşirsiniz.

Kendinize iyi olun. Sabahları uyanın ilk önce günaydını kendinize söyleyin" dedi.

Körfez Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Aile Danışmanı ve Yazar Dilek Cesur, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sabırlı Aileler Merhametli Çocuklar Yetiştirir" konulu söyleşiye konuk oldu.

"Bu isteklerine kayıtsız kalmamız mümkün değil"

Kadınların talebini yerine getirdiklerini söyleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Dilek Cesur hanımefendiyi Körfez’e getirmemizi talep ediyorlardı. Bu isteklerine kayıtsız kalmamız elbette ki mümkün değil. Bugün salonu hınca hınç dolduran hanımefendilerin Dilek Hanıma olan sevgisini görüyorum. Teşriflerinizden ve ilginizden dolayı her birinize teşekkür ediyor, değerli konuğumuza da şükranlarımı sunuyorum. Körfezli Kadınlarımız için bu tarz etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

"Kendinize iyi olun"

Söyleşisinde sabrın önemine dikkat çeken Dilek Cesur, "Siz vücudunuza değer vermediğinizde, ona vermiş olduğunuz randevuları yerine getirmediğinizde, onun için özel bir vakit ayırmadığınızda değersizleşirsiniz. Kendinize iyi olun. Sabahları uyanın ilk önce günaydını kendinize söyleyin. Kendinize soruyor musunuz; Benim neye ihtiyacım var, ben ne ile mutlu oluyorum kendinize soruyor musunuz? Biz her şeyi çok iyi hatırlıyoruz. 30 yıl önce söylenenleri hatırlıyoruz. Fakat hep kendimizi unutuyoruz. Ya geçmişte yaşıyoruz, ya da sürekli gelecekle ilgili kaygı yaşıyoruz. Hep anı kaçırıyoruz. Sabrınızın, gücünüzün tükendiğini ve mutsuz olduğunuzu hissediyorsanız, çocuğunuz ve çevrenizdeki insanlar ile ilişkileriniz bozulmaya başladıysa, geçmişinize iyi kiler değil, keşkelerin biriktiğini düşünüyorsanız ve en önemlisi de merhametli çocuklar yetiştirmek istiyorsanız iyi kileri çoğaltın" ifadelerini kullandı.

Programın sona ermesinin ardından Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, Dilek Cesur'a hediye takdiminde bulundu.

İHA