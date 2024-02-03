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Anne Şehir Begonya Merkezinde 101 Baba Ve Çocuk Hizmet Alıyor

Körfez ilçesinde bulunan Anne Şehir Begonya Merkezinde hizmet alan 101 baba ve çocuk düzenlenen etkinliklerle kaliteli vakit geçiriyor.

Anne Şehir Begonya Merkezinde 101 Baba Ve Çocuk Hizmet Alıyor

03 Şubat 2024 Cumartesi 13:18


  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gözde projelerinden Anne Şehir Sağlıklı Yaşamı Programı her geçen gün büyümeye, yeni katılımcıların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez ilçesinde bulunan Anne Şehir Begonya merkezinde incelemelerde bulundu. İlk olarak akıl zeka oyunları atölyesinde çocuklarla oyun oynayan Başkan Büyükakın, ardından ağaç boyama atölyesine geçti. Daha sonra Başkan Büyükakın, Anne Şehir Begonya merkezinde yer alan spor salonunu gezerek antrenörlerden bilgi aldı. Başkan Büyükakın, kısa süre önce Begonya merkezinde hayata geçirilen baba ve çocuk etkinliğinde miniklerim çizdikleri resimleri inceledi ve ebeveynlerle sohbet ederek onların duygularını dinledi. Başkan Büyükakın’a, merkezde toplam 101 baba-çocuğun hizmetten faydalandığını, bu etkinliğin bireylerin arasındaki iletişimi güçlendirerek, kaliteli vakit geçirmelerini, anı biriktirmelerini sağlamak amacıyla yapıldığı bilgisi verildi. 
 
  "Merkezimiz, Kocaeli’mize değer katıyor" 
  Başkan Büyükakın, Anne Şehir Merkezi Begonya’nın Kocaelili aileler için önemli bir sosyal alan olduğunu söyledi. Merkezin, çocukların ve ailelerin birlikte vakit geçirebileceği, eğlenebileceği ve öğrenebileceği bir yer olduğunu belirten Başkan Büyükakın, "Tesis Kocaeli’ye değer kattı. Anne Şehir Merkezi Begonya, Kocaeli’mizin en güzel sosyal alanlarından biri. Çocuklarımız ve ailelerimiz burada birlikte vakit geçirebiliyor, eğlenebiliyor ve öğrenebiliyor. Merkezimiz, Kocaeli’mize değer katıyor. Kocaelili ailelere hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
 
  Haftanın 6 günü hizmet veriyor 
  Körfez ilçesinde bulunan Anne Şehir Merkezi Begonya merkezi haftanın 6 günü 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Merkezde fiziksel aktivite, rekreaktif faaliyetler, eğitim hizmeti, okul öncesi sınıflar, yetişkin hobi atölyeleri, aşçılık atölyesi, diyetisyen hizmeti, fizyoterapist hizmeti sunuluyor. Ayrıca merkezde danışmanlık hizmetleriyle bireysel yetişkin danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, aile danışmanlığı ve sağlıklı beslenme danışmanlığı hizmetleri yer alıyor. Eğitim hizmetleri bünyesinde Mutlu Şehir Okulları başlığı ile mutlu ebeveynler okulu, mutlu çocuklar okulu, mutlu evlilikler okulu ve aile atölyeleri düzenleniyor. Anne Şehir Merkezi Begonya da çocuklar da unutulmadı. Merkezde 4-6 yaş arası çocuklara yönelik gelişim atölyeleri kapsamında çocuk zumbası, hareketli hayaller atölyesi, drama atölyesi, minik kâşifler atölyesi, minik eller atölyesi, eğlenceli sayılar, düşümde drama ve akıl oyunları atölyeleri, baba- çocuk atölyeleri düzenleniyor. 
                                      


İHA
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