Bu hizmeti sunmak için çabalıyoruz" dedi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet okul aile birliklerinin temsilcilerini ve velileri Dernekler Yerleşkesi’nde kahvaltı programında konuk etti. Başkan Hürriyet, gerçekleşen toplantıda okullarda devam eden Beslenme Saati Projesi ile ilgili bilgi verip velilerden destek istedi. Okul Aile Birliklerini önemsediklerini söyleyen Başkan Hürriyet, "Okul Aile Birlikleri olarak, eğitimdeki başarıya katkınız paha biçilemez. Her biriniz, çocuklarımızın eğitim yolculuğunda kritik rol üstleniyorsunuz. Çocuklarımızın gelişimi ve eğitimi için gösterdiğiniz çaba, geleceğimiz üzerinde derin bir etkiye sahip. Bu zorlu zamanlarda, sizlerin bu özverili çabaları daha da anlamlı hale geliyor. Ben de bir anne olarak, bu süreçte karşılaştığımız zorlukları anlıyorum ve paylaşıyorum. Milletvekilliği ve belediye başkanlığım dönemlerimde, tüm çocukların eğitimi benim için öncelik haline geldi. Çocukların yüzündeki tebessümler bizim için mutluluk ve gurur kaynağı oluyor" diye konuştu.

"10 bin kişilik kapasiteyle, öğrencilere uygun yemekler hazırlanıyor"

Belediye Başkanı olduktan sonra ilk ele aldığı konulardan birisi eğitim olduğunu belirten Başkan Hürriyet, "Projelerimiz, özellikle de beslenme saati, çocuklarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmelerini sağlamak adına atılmış önemli adımlardır. Ekonomik zorluklar göz önünde bulundurularak, bu projelerle ailelerimize destek olmayı amaçlıyoruz. Sizleri bu projeden haberdar etmek istiyoruz. Yaklaşık iki sene önce her çocuğa bir öğün vermek için yola çıktık. Beslenme saati, sadece sağlıklı öğünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ailelerin ekonomik yükünü de hafifletiyor. Aşevimizde, öğrencilerimize yönelik özel olarak hazırlanan yemekler büyük özenle sunuluyor. Beslenme saati projemiz, çocuklarımızın sağlıklı beslenmeleri adına önemli bir adım. Bu proje kapsamında, haftada üç gün, aşevimizde 10 bin kişilik kapasiteyle, öğrencilere uygun yemekler hazırlanıyor" şeklinde konuştu.

"Okullarda kesinlikle beslenme saati projesi uygulanmalıdır"

Mutfaklarının AFAD tarafından tescil edildiğini aktaran Başkan Hürriyet, "Kendi aşçılarımız ve mühendislerimiz ile aşevi hizmeti veriyoruz. Artık dışarıdan yemek alımı yapmak yerine öz kaynaklarımız ile üretiyoruz. Aşevimize güvenerek okullara da yemek vermek istedik. 2 sene projemizi gerekli mercilere sunduk ama destek göremedik. Tamamen okul müdürlerinin inisiyatifine bırakıldı. 2022’den bu yana, projemiz daha fazla okulda gerçekleşiyordu. Ama şimdi belli sebepler nedeniyle 2 ilkokulda devam etmek zorunda. Hizmetlerimizi idarecilere anlatmakta zorlanıyoruz. 2 okulumuzda 500’den fazla öğrencimize ulaştık. Bu sayede, ailelerin ekonomik yükünü hafifletiyoruz. Bu projenin her okulda uygulanmasını istiyoruz. Her bir çocuğumuza bu hizmeti verebilecek imkanlara sahibiz. Okullar ticarethane değil eğitim yuvasıdır. Okullarda kesinlikle beslenme saati projesi uygulanmalıdır. Bu hizmeti sunmak için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İhtiyacı olan herkesi kurslarımıza bekliyoruz"

Çınar Çocuk Evi projesi hakkında konuşan Başkan Hürriyet, "2021 ve 2023’te Yeşilova ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evi açıldı. Bu merkezlerimizde, 300’den fazla çocuğa eğitim ve sosyal aktiviteler sunarak fırsat eşitliği sağlamaya odaklanıyoruz. Tüm imkansızlıklara rağmen sayıyı arttırmaya da çabalıyoruz. Tüysüzler Kreşini dönem ortasında açtığımız için şu aşamada başvuran herkesi kurumumuza kabul ediyoruz. Yeni sezondan itibaren kura ve gelir sistemini gözeteceğiz. Çınar Akademi, ücretsiz profesyonel bir dershanedir. Çınar Akademi ile 2022-2023 eğitim döneminde 120, 2023-2024 döneminde ise 145 öğrenciye hizmet verdik. Bu eğitimlerle gençlerimizin üniversiteye hazırlanmalarına destek olduk. 2024-2025 yeni dönemi için öğrencilerimiz için sınavlarımız olacak. Daha ikinci senemiz olmasına rağmen markalaştık. Kapasitemizin çok üstüne başvuru alıyoruz. Mahallelerde de LGS kursları açıyoruz. İhtiyacı olan herkesi kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

"14 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağladık"

Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimi programından bahseden Başkan Hürriyet, "7-14 yaş arasında 896 öğrencimizin zihinsel gelişimine katkıda bulunduk. Kente kazandırdığımız kütüphanelerde hizmetlerine devam ediyor. Çocuklarımız çok memnun. Ayrıca, 14 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağladık ve pandemi döneminde 2 bin öğrencimize tablet ve internet desteği sunduk. Cumhuriyet Parkının yanında bir yerimizi dönüştürüp oraya çocuk merkezi açacağız. Kuruçeşme ve Mehmet Ali Paşa’da iki tane yaşam merkezimiz var. İşiniz olduğunda çocuklarınızı gönül rahatlığı ile bırakabilirsiniz" diye konuştu.

İHA